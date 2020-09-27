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27.09.2020 - 01:13 | | AA

İzmir'de çıkan ve Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve Balıkesir'e sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de çıkan ve Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. 

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