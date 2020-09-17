MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de corona virüste son durum! Vali takip edilen kişi sayısını açıkladı
ABONE OL
17.09.2020 - 01:41 | | AA

İzmir'de corona virüste son durum! Vali takip edilen kişi sayısını açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde covid-19 testi pozitif çıkan ve bunlarla temaslı olan 28 bin 734 kişinin takip edildiğini bildirdi.

İzmir'de corona virüste son durum! Vali takip edilen kişi sayısını açıkladı

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'deki filyasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Köşger, şunları kaydetti:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde 182 araçla 1321 kişiden oluşan 422 ekiple, ayrıca güvenlik güçlerimizden oluşan ekiplerce 28 bin 734 pozitif ve temaslı kişi evde ziyaret/takip edilmiştir. 39 telefonla arama ekibi, 52 bin 932 arama ve kontrol yapmıştır. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca kurul kararı gereği karantinaya uymayan (temaslı ve pozitif olanlar) hazırladığımız iki yurtta zorunlu ikamete tabi tutulacak ve masrafları da kendilerinden tahsil edilecektir. Kurallara uyalım, sağlıklı kalalım."

 

Malazgirt şehitliği olduğu değerlendirilen Ziyaret Tepe'de kazılar başladıMuş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yerlerin tespit edilmesi için kazı çalışmalarına başlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'300 liramı neden vermiyorsun' dedi ortalığı savaş alanına çevirdi

'300 liramı neden vermiyorsun' dedi ortalığı savaş alanına çevirdi

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Son dakika... Bakan Koca 'bilgiler umut verici' diyerek açıkladı: Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz

Son dakika... Bakan Koca 'bilgiler umut verici' diyerek açıkladı: Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz

Sıradaki Haber