05.02.2020 - 04:48 | | AA
İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan biri kadın 3 kişi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.
Nazarköy Mahallesi mevkisinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan biri kadın 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi.
Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.
Sarp arazide arama yapan ekip, 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları kurtardı.