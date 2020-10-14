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14.10.2020 - 10:49 | | DHA

İzmir'de DEAŞ operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi  koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütününün Suriye ve Irak'taki üyeleriyle  bağlantılı oldukları ve kent genelinde faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Zanlılar, sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

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