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04.11.2020 - 10:16 | | AA

İzmir'de deprem bölgesinde polis buraya kimseyi yaklaştırmıyor

Düğün fotoğrafları ve spor müsabakalarında elde edilmiş kupaların da aralarında yer aldığı eşyalar, görenleri hüzünlendiriyor.

İzmir'de deprem bölgesinde polis buraya kimseyi yaklaştırmıyor
Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor
Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor
Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor
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Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazında bulunan eşyaların başında polis bekliyor.

Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında enkazdan çıkarılan eşyalar, sahiplerine veya yakınlarına teslim edilmek üzere polis ekiplerince 275 Sokak'ta korumaya alındı.

Eşyalar arasında ev aletleri, kişisel malzemeler, giysiler, spor müsabakalarında elde edilmiş kupalar, düğünde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

Polis ekiplerinin başında nöbet tuttuğu eşyalar, görenlere duygusal anlar yaşatıyor.

Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı.

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