İzmir'de depremde vefat eden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

İzmir'de meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği 6,6'lık depremin acıları sürüyor. Depremde hayatını kaybedenler arasında yer alan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha'nın eşi Burcu Yüksel ile çocukları Efe Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel, Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze töreninde AK Parti İzmir milletvekili, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelirken törende acılı ailenin yakınları ve sevenleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin temsilcileri yer aldı.

Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan binada bulunan ve enkazdan cansız bedenleri çıkartılan Burcu Yüksel, Efe Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel'in cenaze namazı Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi. Acılı baba Dr. Nuri Seha Yüksel, ayakta durmakta zorluk çekerken, eşi ve çocuklarının tabutuna sarıldığında sinir krizi geçirdi. Anne ve iki çocuğu yan yana bulunan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildiler.