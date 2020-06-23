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23.06.2020 - 12:17 | | DHA

İzmir'de feci kaza! TIR'ın altına girdi...

İzmir'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Barış S., ağır yaralandı.

İzmir'de feci kaza! TIR'ın altına girdi...

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Çamkule mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Bornova yönünde giden Barış S. yönetimindeki 35 V 0945 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Ali B.'ye ait 80 ABK 686 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı, TIR'ın dorse kısmının altına girerken, Barış S. de sıkıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan Barış S.'yi itfaiye görevlileri çıkardı. Ağır yaralanan Barış S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmirde feci kaza TIRın altına girdi...

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