MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de feci olay! Mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağı kırıldı
ABONE OL
14.08.2020 - 12:05 | | DHA

İzmir'de feci olay! Mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağı kırıldı

İzmir'n Balçova ilçesinde Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan'ın sağ bacağının kırıldığı tespit edildi.

İzmir'de feci olay! Mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağı kırıldı

İzmir Balçova ilçesinde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda, aracından indikten sonra yürümek için adım atan Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Arslan'ın dizine kadar mangalın içine giren bacağı, sıkıştı. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA'

Avukat Anıl Ersoy, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna dikkat çekerek, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapıyı, kent ve vatandaş için çevre ve çevre sağlığını koruyucu şekilde tümüyle yerine getirmeli. Bu hükme aykırılık olması halinde belediye aleyhine hem yetkililer adına idari yaptırım, hem de vatandaş için gördüğü zararın tazmin edilmesi doğar" dedi.

Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS ikinci yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS ikinci yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı

Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber