MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de hortum mu çıktı 2021? 12 Şubat İzmir hava durumu son dakika gelişmeleri...
ABONE OL
12.02.2021 - 10:31 |

İzmir'de hortum mu çıktı 2021? 12 Şubat İzmir hava durumu son dakika gelişmeleri...

İzmir'de şiddetli yağış sonrasında Çeşme'de hortum çıktı. İzmir'de meydana gelen hortumdan dolayı 16 kişi yaralandı. Hortum ve İzmir'deki hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte İzmir'deki hortum ile ilgili detaylar...Peki 12 Şubat İzmir hava durumu nedir?

İzmir'de hortum mu çıktı 2021? 12 Şubat İzmir hava durumu son dakika gelişmeleri...

İzmir'deki hortum ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan hortumun verdiği zararı şncelemek için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'e gidiyor. İzmir hava durumu son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 12 Şubat İzmir hava durumu...

 İZMİR'DE HORTUM

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada "Çeşme Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir." dedi.

İzmirde hortum mu çıktı 2021 12 Şubat İzmir hava durumu son dakika gelişmeleri...

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

İzmirde hortum mu çıktı 2021 12 Şubat İzmir hava durumu son dakika gelişmeleri...

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldüAnkara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Olayla alakası olmayan Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Dolandırıcı eski savcının cezası belli oldu

Son dakika! Dolandırıcı eski savcının cezası belli oldu

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda son dakika gelişmesi! 33 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda son dakika gelişmesi! 33 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet