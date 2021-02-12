İzmir'de hortum mu çıktı 2021? 12 Şubat İzmir hava durumu son dakika gelişmeleri...

İzmir'deki hortum ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan hortumun verdiği zararı şncelemek için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'e gidiyor. İzmir hava durumu son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 12 Şubat İzmir hava durumu...

İZMİR'DE HORTUM

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada "Çeşme Alaçatı’da hortum ve aşırı rüzgardan 9’u bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu yaralananlar olmak toplam 16 yaralı Hastaneye intikal etmiştir." dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.