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03.12.2020 - 06:31 | | AA

İzmir'de ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Gürcan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de ilaç aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Yeşilbağlar Mahallesi 647 Sokak'ta yaşayan Serdar Gürcan (39) ilaç aldıktan sonra fenalaştı.

Gürcan'ın fenalaştığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gürcan'ın öldüğünü belirledi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Gürcan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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