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31.03.2020 - 17:48 | | DHA

İzmir’de izinsiz maske üreten fabrikaya operasyon!

İzmir’in Bornova ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmayan bir fabrikada izinsiz üretilen 92 bin maskeye el konulurken, söz konusu maskelerin ücretinin ödeneceği bildirildi.

İzmir’de izinsiz maske üreten fabrikaya operasyon!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir fabrikanın Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmamasına rağmen izinsiz maske ürettiğini tespit etti. Fabrikaya yapılan operasyonda, tıbbi standartlara uygun 92 bin maske ele geçirildi. Maskelere el konulup, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Üretilen maskelerin sahte veya kaçak olmadığı ancak fabrikayla Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma olmadığı izinsiz üretildiği için el konulduğu belirtildi.

Maskelerin ücretlerinin de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödeneceği açıklandı.

 

 

 

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