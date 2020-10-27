MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de korkunç olay! Elleri ayakları bağlanmış şekilde bulundu
ABONE OL
27.10.2020 - 22:16 | | DHA

İzmir'de korkunç olay! Elleri ayakları bağlanmış şekilde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.

Bugün saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7034 sokaktaki bir inşaattan yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği ikinci kata çıktıklarında 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elleri ve ayakları bağlı iplerden zkurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde, sağlık durumu iyi olduğu belirlenen talihsiz çocuk, polis merkezine götürüldü.

İzmirde korkunç olay Elleri ayakları bağlanmış şekilde bulundu


Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulunduİzmir'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı

Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Birbirinden farklı Mevlid Kandili mesajları... En anlamlı, resimli, uzun-kısa, en güzel Mevlid kandil mesajları...

Birbirinden farklı Mevlid Kandili mesajları... En anlamlı, resimli, uzun-kısa, en güzel Mevlid kandil mesajları...

Sıradaki Haber