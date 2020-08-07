MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de korkutan görüntüler! Corona virüs hiçe sayıldı
ABONE OL
07.08.2020 - 23:53 | | DHA

İzmir'de korkutan görüntüler! Corona virüs hiçe sayıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sokakta yapılan düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti. Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de korkutan görüntüler! Corona virüs hiçe sayıldı

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadele sürerken, İzmir'in Torbalı ilçesindeki 5097 Sokak'ta yapılan düğünde, davetliler sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Düğünde davetlilerin birçoğu hep bir arada halay çekerken, maske de kullanılmadığı görüldü. Halay çekilen o anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? (7 Ağustos) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? (7 Ağustos) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

7 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

7 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sıradaki Haber