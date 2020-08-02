Ä°zmir'de korkutan yangÄ±n devam ediyor! BÃ¼tÃ¼n evler boÅŸaltÄ±lÄ±yor

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02.08.2020 - 21:59 | | DHA

Ä°zmir'de korkutan yangÄ±n devam ediyor! Bütün evler boÅŸaltÄ±lÄ±yor

Ä°zmir'in Menderes ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡ile Mahallesi'nde, Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle bÃ¶lgeye yakÄ±nÂ evlerde oturanlar, dumandan etkilenerek evlerini boÅŸaltmaya baÅŸladÄ±. BÃ¶lgeye yakÄ±n bir sitede oturanlar, yangÄ±na 3-4 kilometre mesafede olduklarÄ±nÄ± ve KaymakamlÄ±ktan bilgi geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Site yÃ¶neticisi Murat BartÄ±oÄŸlu, "Kaymakam bey, sitenin boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Herkesin anahtarlarÄ± evinin kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerinde kaymakam aradÄ±ÄŸÄ± zaman siteyi boÅŸaltacaÄŸÄ±z. Tahliye halindeyiz. YangÄ±nÄ±n buraya 3-4 kilometre mesafede olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Fakat dumandan Ã§ok etkilendik. Ä°nsanlar nefes almakta zorlanÄ±yor. Ondan dolayÄ± siteyi boÅŸaltacaÄŸÄ±z. TelaÅŸ hakim"Â dedi.

Ä°zmirde korkutan yangÄ±n devam ediyor BÃ¼tÃ¼n evler boÅŸaltÄ±lÄ±yor

Site sakini YaÅŸar ÅžimÅŸek ise, "VatandaÅŸlarÄ± uyarÄ±yoruz. Kaymakam beyden haber verdiÄŸi zaman evleri boÅŸaltacaÄŸÄ±z. GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r tarafÄ±na gidin dediler. VatandaÅŸlarÄ±n yol kenarÄ±nda beklemesini sÃ¶ylediler" diye konuÅŸtu.

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