02.06.2020 - 06:28 | | AA
İzmir'de kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
İzmir'in Konak ilçesinde molotofkokteyli atıldığı öne sürülen servis minibüsü tamamen yandı.
İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki 35 S 00896 plakalı Mustafa N’ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.
Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü.
Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.