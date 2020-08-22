MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de makilik alanda yangın
ABONE OL
22.08.2020 - 15:00 | | DHA

İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'de makilik alanda yangın

Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

 

İstanbul'da toplu ulaşım kullananlarda ciddi artış!İstanbul'da koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma kullanımı ciddi oranda azalmıştı. Akbil biniş verilerine göre 2 Mart'ta 7 milyon 465 bin 691 akbil geçişi yapılırken bu sayı mart ayının sonlarına doğru 400 bine kadar düştü. Haziran ayı itibarıyla toplu taşıma kullananların sayısı artış gösterirken 10 Ağustos günü 4 milyona yakın akbil geçişi yapıldı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını belirtirken, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıcalı, tedbir alınması gerektiğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ordu’da hortum görüntülendi

Ordu’da hortum görüntülendi

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020 Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2020 Üniversiteler açılacak mı?

Sıradaki Haber