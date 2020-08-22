İzmir'de makilik alanda yangın

Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin sürdüğü bildirildi.