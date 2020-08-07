İzmir'de markette akılalmaz görüntü! 'Ucuz kapak' için birbirlerini ezdiler

Olay, sabah saatlerinde, Bornova'daki zincir marketin şubesinde meydana geldi. İndirime giren kavanoz kapaklarından almak amacıyla erken saatlerde market önünde sıraya girenler, kapıların açılmasıyla içeri koştu. Müşteriler, ucuz kapaklardan alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Markette izdiham oluşurken, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Bu anlar, müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.