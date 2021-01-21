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21.01.2021 - 03:53 | | AA

İzmir'de olaylı gece! 4 yaralı var

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Polis ekiplerinin çalışması sonucu, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de olaylı gece! 4 yaralı var

Atamer Mahallesi 2580 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği Yağmur D, Volkan Ş, Hasan K. ve Mete N. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların bazıları kendi imkanlarıyla, diğerleri ise sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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