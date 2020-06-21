İzmir'de ölü bulunan babasının aramalarına cevap vermedikleri iddiasını yalanladı

Olay, 18 Haziran tarihinde sabah saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi 7277 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce ameliyat olmak için Manisa’dan İzmir’e oğlu ve gelinin yanına gelen Himmet Akgün (72), gece saatlerinde evde bulunan oğlu ve gelinine hiçbir şey söylemeden yanına birkaç parça eşya alarak evden dışarı çıktı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Akgün, evin yakınında ölü bulundu. Akgün’ün ölmeden önce defalarca gelinini aradığı ancak ulaşamadığı iddialarını yalanlayan oğlu Fevzi Akgün, “Babam prostat ameliyatı sebebiyle 1 ay önce Manisa’dan İzmir’e geldi. Bu süre zarfında bizde kalıyordu. Cuma günü ameliyat olacaktı. Ameliyattan da korkuyordu. Evden gizlice dışarı çıkmış. Bizim evden kaçtığından haberimiz yoktu. Merdivenlerden inerken kalbi sıkışmış olacak ki sokakta hayatını kaybetmiş. Benim babam telefon kullanmayı doğru dürüst bilmez. Babam ölünce polis ekipleri bize ulaşmak için babamın telefonundan eşimi aradı. Yani babamın bizi araması ve bizim de onunla ilgilenmememiz gibi bir durum söz konusu değil. Böyle zannedildiği için mahalleliden tepki görüyoruz. Ancak durum, iddialardaki gibi değil” diye konuştu.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Akgün’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.