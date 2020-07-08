İzmir'de orman yangını! Helikopterlerle müdahale edildi

Antalya'da hırsız baltayı taşa vurduAntalya'da çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için getirdiği bilgisayarcı, bilgisayarını çaldığı kişinin tanıdığı çıktı. Şüphelilerin bilgisayarın şifresini bilmedikleri için hard diskini başka bilgisayara takarak açtığı bilgisayarda amcasının fotoğrafını görüp şüphelenen gencin İhbarı üzerine işyerine gelen polisler, çalıntı bilgisayarı satmaya çalışan 2 kişiye suçüstü yaptı. Çaldığı dizüstü bilgisayarı Aşağı Pazarcı Mahallesindeki bir evden çaldığını itiraf eden Yılmaz P. tutuklandı.