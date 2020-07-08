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08.07.2020 - 19:38 | | AA

İzmir'de orman yangını! Helikopterlerle müdahale edildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını! Helikopterlerle müdahale edildi

Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

İzmirde orman yangını Helikopterlerle müdahale edildi




İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Antalya'da hırsız baltayı taşa vurduAntalya'da çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için getirdiği bilgisayarcı, bilgisayarını çaldığı kişinin tanıdığı çıktı. Şüphelilerin bilgisayarın şifresini bilmedikleri için hard diskini başka bilgisayara takarak açtığı bilgisayarda amcasının fotoğrafını görüp şüphelenen gencin İhbarı üzerine işyerine gelen polisler, çalıntı bilgisayarı satmaya çalışan 2 kişiye suçüstü yaptı. Çaldığı dizüstü bilgisayarı Aşağı Pazarcı Mahallesindeki bir evden çaldığını itiraf eden Yılmaz P. tutuklandı.
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