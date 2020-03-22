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22.03.2020 - 06:05 | | AA

İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

 

Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda Mavişehir'den Karşıyaka istikametine giden L.A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, Bostanlı Pazar Yeri'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami K. ile Harun A'ya çarptı.

Harun A'nın olay yerinde, İlhami K'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sürücü L.A, gözaltına alındı.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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