22.03.2020 - 06:05 | | AA
İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda Mavişehir'den Karşıyaka istikametine giden L.A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, Bostanlı Pazar Yeri'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami K. ile Harun A'ya çarptı.
Harun A'nın olay yerinde, İlhami K'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sürücü L.A, gözaltına alındı.
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