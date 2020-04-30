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30.04.2020 - 05:51 | | AA

İzmir'de sabaha karşı silahlı gasp!

İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirlenemeyen şüpheliler, cep telefonunu gasbettikleri kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

İzmir'de sabaha karşı silahlı gasp!

Yenişehir Mahallesi'nde S.T. ve arkadaşı B.A, otomobille seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

Şüpheliler B.A'nın araçta bulunan cep telefonunu gasbetti. Daha sonra olay yerinden kaçmaya çalışan S.T. ile B.A'nın bulunduğu araca zanlılar ateş açtı.

Olayda B.A. sol ayağından yaralandı. Otomobili kullanan S.T. bir süre ilerledikten sonra Gaziler Caddesi'nde durup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaralı B.A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.
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