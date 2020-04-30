İzmir'de sabaha karşı silahlı gasp!

Yenişehir Mahallesi'nde S.T. ve arkadaşı B.A, otomobille seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

Şüpheliler B.A'nın araçta bulunan cep telefonunu gasbetti. Daha sonra olay yerinden kaçmaya çalışan S.T. ile B.A'nın bulunduğu araca zanlılar ateş açtı.

Olayda B.A. sol ayağından yaralandı. Otomobili kullanan S.T. bir süre ilerledikten sonra Gaziler Caddesi'nde durup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaralı B.A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.