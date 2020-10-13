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13.10.2020 - 17:39 | | DHA - AA

İzmir'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de öğleden sonra, gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun suda oynaması dikkat çekti.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış, saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı. Özellikle kent merkezinde etkili olan sağanak, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı.

Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı. Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu. Sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, yağmur sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun yağmurda oynaması dikkat çekti.

ESNAF ZOR ANLAR YAŞADI

Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi. 

Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yağıştan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. 

Mithatpaşa Caddesi'nde de bazı evleri su bastı.

Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.
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