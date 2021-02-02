İzmir'de sağanak felaketi! 4 otomobil bu hale geldi

Otomobil sahiplerinden Sezai Aydın, "Gece çok kuvvetli yağmur yağdı. Yağmur nedeniyle akan sular, istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Saat 06.30 sıralarında duvar yıkılmış. Yarım saat sonra ise biz otomobilin yanına geldik. Otomobilimiz çekici yardımı ile buradan kaldırılacak. En az 20 bin TL'lik bir hasar olduğunu düşünüyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah başka keder vermesin" dedi.

Otomobili istinat duvarı yıkıntısı altında hasar gören Alperen Albayrak da "Dün gece çok fazla yağmur yağdı. Bu kadar olacağını biz de tahmin etmiyorduk. Yağmur nedeniyle istinat duvarı çökmüş. Otomobilimiz kullanılamaz hale geldi. Allah'a şükürler olsun ki canımıza zarar gelmedi. Aracımızın kasko ve sigortası vardı. Yetkili yerlere başvuracağız. Belediyeden ricamız, böyle kod farkı olan yerlerde ve istinat duvarı bulunan yerlerde daha fazla önlem alınmalı. Daha fazla takip edilmeli. Bugün bizim başımıza geldi yarın bir başkasının başına gelebilir. Yıllarca çalışıp alınan otomobiller bir gecede bu şekilde kullanılamayacak hale gelebiliyor" diye konuştu.