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25.10.2020 - 21:56 | | DHA

İzmir'de sahte içki felaketi devam ediyor

İzmir'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35e yükseldi.

İzmir'de sahte içki felaketi devam ediyor

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Mehmet Doğan (35) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Doğan Aksın (76) ise kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Doğan ve Aksın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan ve Aksın'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğan ve Aksın'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Öte yandan, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

İzmirde sahte içki felaketi devam ediyor

 

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