İzmir'de sahte içki operasyonu



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bulunan bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda 276 şişe sahte rakı, 120 litre etil alkol, 150 litre açık sahte rakı, 2 bin 500 sahte fotokopi bandrol, 250 değişik markalarda boş şişe, bin sahte şişe etiketi, 700 bilyeli kapak, 0,5 litre anason aroması, 1 adet 200 litre kapasiteli plastik tank ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Ç., M.D. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada sahte içkiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.