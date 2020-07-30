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30.07.2020 - 13:50 | | DHA

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 276 şişe sahte rakı, 120 litre etil alkol, 150 litre açık sahte rakı ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bulunan bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda 276 şişe sahte rakı, 120 litre etil alkol, 150 litre açık sahte rakı, 2 bin 500 sahte fotokopi bandrol, 250 değişik markalarda boş şişe, bin sahte şişe etiketi, 700 bilyeli kapak, 0,5 litre anason aroması, 1 adet 200 litre kapasiteli plastik tank ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Ç., M.D. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada sahte içkiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Antalya'ya tatil için geldi denizde can verdiAntalya'nın Kemer ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Polis memuru olduğu öğrenilen Özgül Özdoğan'nın tatil için eşi ve çocuğuyla Antalya'ya geldiği belirtildi.
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