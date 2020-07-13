MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi
ABONE OL
13.07.2020 - 15:06 | | AA

İzmir'de seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

İzmir'de seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Harun T. idaresindeki 26 BK 087 plakalı tır, Kemalpaşa ilçesine yük almaya gittiği sırada Belkahve Geçidi mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Durumu fark ederek tırı yolun kenarına çeken Harun T, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten verildi. Çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tanker, yolcu otobüsüne böyle çarptıRusya'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, tanker arkadan çarptı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin belirlemelerin sürdüğü ifade edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkçe bilmeyen Sibel, 4 gündür kayıp!

Türkçe bilmeyen Sibel, 4 gündür kayıp!

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı

Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı

Sıradaki Haber