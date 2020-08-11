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11.08.2020 - 18:37 | | DHA

İzmir'de tekne faciası! Sarp'tan hala haber yok

İzmir'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de tekne faciası! Sarp'tan hala haber yok

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı.

İzmirde tekne faciası Sarptan hala haber yok

Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kaybolan Sarp Göksoy için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede, geniş bir alanda arama-kurtarma çalışmalarını 24 saattir aralıksız sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı ve dalgıç ekipleri bölgeyi hem denizin üstü hem de altından tarama yaparak 10'uncu günde de arama -kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan deniz sahasında su altı görüntüleme sistemlerinden de yararlanılarak yapılan aramalara rağmen Sarp Göksoy'a bugün de ulaşılamadı.

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