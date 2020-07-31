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31.07.2020 - 23:55 | | DHA

İzmir'de yangın! Bitişikteki 4 dükkana sıçradı

İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik satışı yapılan iş yerinde çıkan ve daha sonra yandaki 4 dükkana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'de yangın! Bitişikteki 4 dükkana sıçradı

Gıda Çarşısı'nda bulanan ve toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki kozmetik ürünleri satışı yapılan diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çapta patlamaların da olduğu yangın nedeniyle 5 iş yeri alev aldı.

Yangını haber alan dükkan sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

İzmirde yangın Bitişikteki 4 dükkana sıçradı



Öte yandan yangın nedeniyle duman etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Alevlerin zaman zaman yükseldiği yangına itfaiyenin müdahelesi sürüyor.

 

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