İzmir'de 'yeşil çekirgeyle' mücadele devam ediyor

İlçede ilk olarak Akarca ovasında popülasyonu artarak ekili arazilere zarar vermeye başlayan yeşil çekirgelerle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığının temin ettiği ilaçlarla yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alındı.

Akarca ovasında çekirge zararı durdurulurken Çukurköy, Ortaköy ve Başköy'de de hasarın tespit edilmesi üzerine mücadele alanı genişletildi.

İlaçlamanın sürdüğü Ortaköy'ün Kayalı mevkisinde AA muhabirine açıklama yapan Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Tıraş, zirai mücadelenin sokağa çıkma yasaklarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

Tire’de görülen çekirgelerin dışarıdan gelen bir tür olmadığına dikkat çeken Tıraş, "Bu çekirgeler burada mevcut olan yeşil çekirge türüdür. Başka yerden gelip burayı istila etmiş değiller. Buradaki mevcut yeşil çekirgenin popülasyon yoğunluğu arttığı için otlar da kuruyunca karınlarını doyurmak için ağaçlara zarar vermeye başladılar. Zarar daha da büyümeden tespitini yaptık. Zararın daha da büyümesini önleyeceğiz." dedi.

Akarca ovasında yapılan ilaçlama sonucu bölgenin çekirgeden tamamen arındığını, incir ve ceviz üretimi bulunan dağ köyleri Çukurköy, Ortaköy ve Başköy'de zarar tespit ettiklerini dile getiren Tıraş, "Bu zararın önüne geçeceğiz ve çiftçimizin zarar görmesini önlemiş olacağız." dedi.

Üretici Ali Oral, yaklaşık 30 yıl önce çekirgelerin bu şekilde zarar verdiğini hatırladığını, o dönemde de ilaçlamayla sorunun çözüldüğünü belirterek, "Uygulanan ilaç 1 günde etkisini gösterdi. Çekirgeleri ilk gördüğümüzde ilaçlama yaptık ancak işe yaramadı. En başından ilçe müdürlüğüne haber versek iyiymiş" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Hüseyin Oral da çekirgenin incir ağaçlarındaki sürgünlere zarar verdiğini, bu nedenle bölgedeki rekoltenin bir miktar düşmesini beklediklerini kaydetti.