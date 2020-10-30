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30.10.2020 - 23:05 |

İzmir'deki depremde en dikkat çeken bina!

İzmir'de 14.51'te 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Bayraklı'daki enkaz İzmir'deki deprem sonrası gündeme oturdu. Bayraklı'da 9 katlı bina yıkıldı. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, CNNTÜRK ekranında konuyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir'deki depremde en dikkat çeken bina!

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Çelik "Zemin kattaki duvarların olmadığı yerde tamamen pencereler var. Bu bizim yumuşak kat dediğimiz problemi ortaya çıkarıyor. 4-5 katlı binalarda bu çok yapılır. Binanın bu katı bir şekilde duvarların süreksizliği nedeniyle zayıf hale geliyor. Binanın yük taşımasına sebep oluyor. Bu tür sistemler güney Avrupa'daki pek çok şehirde karşılaşılan sistemlerden birisi. Çok önemli bir düzensizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu tür katlara bazıları 'bomba kat' ismini veriyor. Çünkü burada bina kapasitesini yitirdiği an göçmeye başlıyor.

Çoğu zaman bir sorun binanın yıkılması için sebep oluyor. Binanın içerisindeki taşıyıcı elemanların düzenli olmadığı sonucu ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

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İzmirdeki depremde en dikkat çeken bina

 

"Abi sen gitme!"Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra enkaz altında kalan bir çocuk ile onu kurtarmaya çalışan vatandaşın diyaloğu yürekleri dağladı.
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