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30.06.2020 - 10:43 | | İHA

İzmir’deki mahallede vakalarda büyük artış!

Korona virüs vaka sayısının hızla arttığı İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde Covid-19 testi yapılmayan vatandaş kalmadı. Mahallede yapılan son testlerin ardından vaka sayısının 70’e yükseldiğini söyleyen Küner Mahallesi Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Vatandaşlar evlerine çekildi. En kısa sürede bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi.

İzmir’deki mahallede vakalarda büyük artış!

İzmir’de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesine geçtiğimiz günlerde giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzeye çıkarılmıştı. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner’e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştirilmeye başlanmış ve köy camisinden yapılan anonslarla testi yapılmayan vatandaşların Covid-19 testi yaptırmak üzere köy meydanına gelerek test yaptırmaları istenmişti.

Korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Covid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, “Yapılan son testlerle köyümüzdeki vaka sayısı 70 oldu. Test yapılmayan kimse kalmadı. Vatandaşlar bu süreçte evlerine çekildi. Köydeki kahvehane ve berberler bir süre daha kapalı kalacak. Tarla ve bahçesi olan vatandaşlar işlerini yaptıktan sonra evlerine gidiyor. Onun dışında kimse sokağa çıkmıyor. Bir süre daha bu şekilde tedbirli davranmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi.

Her yeri istila ettiler! Saros Körfezi kıyılarını uğur böcekleri istila ettiEdirne’nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, böceklerin artışının temel nedeninin besin bolluğu olduğunu belirterek, "Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.
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