Son dakika! Ä°zmir'in Menderes ilÃ§esinde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±

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02.08.2020 - 15:20 | | AA

Son dakika! Ä°zmir'in Menderes ilçesinde orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re; Ä°zmir'in Menderes ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.

Son dakika! Ä°zmir'in Menderes ilçesinde orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±

Ä°lÃ§ede dÃ¼n Ã§Ä±kan ve gece saatlerinde kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±na yakÄ±n konumda bulunan Ã‡ile kÃ¶yÃ¼ mevkisindeki ormanlÄ±k alanda yangÄ±n baÅŸladÄ±.

Ä°zmir Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± 5 arazÃ¶z ile 2 helikopter ve 1 uÃ§akla mÃ¼dahale edilen yangÄ±nÄ±n yerleÅŸim alanlarÄ±na sÄ±Ã§ramamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

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Son dakika Ä°zmirin Menderes ilÃ§esinde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Suyun rengi ve kokusu deÄŸiÅŸince ortaya çÄ±ktÄ±! Kurban atÄ±klarÄ± dereye dökülmüÅŸKocaeliâ€™nin Karamürsel ilçesine baÄŸlÄ± Yalakdere Mahallesi'nde dün ÅŸebeke suyunun renginin deÄŸiÅŸmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. ÇalÄ±ÅŸmada, mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanÄ±lan dereye kurban atÄ±klarÄ±nÄ±n döküldüÄŸünü tespit etti. Gece boyunca derede yapÄ±lan temizleme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün, mahalleye temiz su iletilmeye baÅŸladÄ±.
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