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16.07.2020 - 11:53 | | DHA

İzmir'in Torbalı'ya şehit ateşi düştü!

Van’daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet personelinden şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27), İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

İzmir'in Torbalı'ya şehit ateşi düştü!

Şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın acı haberi, Torbalı'daki baba ocağına ulaştı. Şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki baba evine gelen torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Emre Balci, şehadet haberini anne Zakire Güzelay ve baba Mustafa Güzelay'a verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan Güzelay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi alanlar taziye ziyaretine geldi.

3,5 AYLIK EVLİYDİ

Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit komiser yardımcısının, kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay'ın da Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan, Zakire- Mustafa Güzelay çifti, şehitler için düzenlenecek törene katılmak için Van'a gitmek üzere yola çıktı.

 

 

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