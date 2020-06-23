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23.06.2020 - 02:13 | | DHA

İzmirliler maske takma kuralına uymadı

İzmir'de maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen, akşam saatlerinde sahil kenarı ile bark ve bahçelere giden çocuğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşların maske takmadığı görüldü.

İzmirliler maske takma kuralına uymadı

 

Koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreci ile rehavete kapılan vatandaşların tedbirlere dikkat etmemesi sonucu vaka sayısında artış gözlenen İzmir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

İzmirliler maske takma kuralına uymadı

Maske takılmaması halinde cezai işlem uygulanacağının belirtilmesine rağmen, bu akşam saatlerinde İzmir'de sahil boyu ile park ve bahçelere giden vatandaşların yine maske takmadığı görüldü.

İzmirliler maske takma kuralına uymadı

Özellikle genç kesimin çocuklukta olduğu park ve bahçelerde sosyal mesafeye de dikkat edilmediği gözlendi.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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