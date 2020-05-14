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14.05.2020 - 15:27 | | DHA

İzmit’te 2 sokak karantinaya alındı

Kocaeli İzmit’te, corona virüs vakalarının görüldüğü 2 sokak, karantinaya alındı. Covid- 19 testi pozitif çıkan hastalar ise, hastanede tedaviye alındı.

İzmit’te 2 sokak karantinaya alındı

İzmit Serdar Mahallesi Güç Sokak ve İnci Sokak’ta, filyasyon ve saha çalışmaları yapıldı. İki sokakta pozitif vaka ve pozitif vakalarla temaslı kişiler tespit edildi. Covid-19 pozitif olan hastalar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla iki sokağın giriş çıkışları kapatılarak, karantina tedbirleri alındı. İki sokakta 38 hanede yaşayanlar ikinci bir değerlendirme ve karar alınıncaya kadar karantina kurallarına tabi tutulacak. Polis ekipleri sokaklarda görevde bulunurken, belediye ekipleri ise sokakları yıkayarak, dezenfekte çalışması yaptı.

 

İstanbul'un hava kalitesi arttıİBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul'un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, "Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var" dedi.
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