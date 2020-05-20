20.05.2020 - 11:56 | | DHA
İzmit’te evde uyuşturucu ve 11 bin lira ile yakalandı!
İzmit’te, polis operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ile satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 60 lira ve 100 euro ile yakalanan F.K., gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişiye yönelik operasyon düzenledi.
İzmit’te yaşayan F.K.’nin evine düzenlenen operasyonda; 934 gram kannabinoid, 25,95 metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 60 lira ile 100 euro ele geçirildi. F.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.