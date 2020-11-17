İznik'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mahmut Çelebi Mahallesi’'ndeki evi takibe aldı. Evden çıkan E.A. (26), E.Y.B. (29) ve A.Y. (30) ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 50 gram esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mahmut Çelebi Mahallesi’nde B.Ü.’nün (68) yaşadığı eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda; 635 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, B.Ü. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.