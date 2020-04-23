İzole Ne Demek? Tdk'ya Göre İzole Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?
Özellikle salgın hastalıklar durumda kişinin izole edilmesi olarak kullanılan izole, anlam bakımından karantina kelimesine oldukça benzemektedir. Cümle içerisinde kullanımında bazı yanlışlıklar yapılan izole hakkında ne demek ve TDK açıklaması nedir gibi sorular ortaya çıkmaktadır. Sizler için izole kelimesini araştırdık ve kısaca kelime anlamı nedir detayları ile derledik.
İzole kelimesinin temeli Fransızca dil kökünden oluşmaktadır. Bu kelime dilimizde hem gerçek hem de mecaz anlamlara çıkacak biçimde kullanılabilmektedir. Gerçek anlamı bir şeyin etraftan yalıtılmış manasına gelirken, mecaz anlamı ise kişiyi yalnız bırakmak şeklindeki bir davranışı temsil etmektedir. İzole etmek teriminden türeyerek ortaya çıkan bir kelime de izolasyondur.
İzole Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Ayrı, ayrılmış halde.
2. Yalıtılmış.
3. Yalnız kalmış.
İzole etmek: Bir kişi ya da bir şeyi çevreden gelebilecek olumsuz etkilere karşı çevresinden ayırmak ya da yalıtımlı bir ortamda bulundurmak. (gerçek)
İzole etmek: Kişiyi hem maddi hem de duygusal bakımdan yalnız bırakmak, yalnız hissettirmek.
İzolasyon: Genellikle inşaat işlerinde kullanılan ve yalıtım manası taşıyan terim.