Jale Aylanç kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Usta oyuncu Jale Aylanç birçok dizi ve filmde rol almıştır. 1948 doğumlu olan Jale Aylanç aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. İşte Jale Aylanç'ın rol aldığı diziler ve oyunlar...
Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Jale Aylanç 72 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu birçok dizi de rol almıştı.
JALE AYLANÇ KİMDİR?
Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başlayan Aylanç, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından biridir. Jale Aylanç, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Yer Demir Gök Bakır : (Yaşar Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
Ayak Takımı Aarasında : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sonuncular : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
Silahşörün Gölgesi : Sean O'Casey - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
Bu Zamlar Bana Karşı : Yılmaz Onay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1986
Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Şehnaz Oyun : (Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Yaz Misafirleri : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Akıllı Hayvanlar : Ahmet Tünel - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
Nereye Payidar : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
Ana : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
El Kapısı : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972
Evler Evler : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Olur Olur - 2014
Yeşil Deniz - 2014
Rüzgarlı Sokak - 2013
Suskunlar - 2012
Türkan - 2010
Gece Sesleri- 2008
Beni Unutma - 2008
Nazlı Yarim - 2007
Hayat Türküsü - 2006
Fırtına - 2006
İnsan Kurdu - 1997
Tersine Akan Nehir - 1996
Düttürü Dünya - 1988
Kırlangıç Fırtınası - 1985