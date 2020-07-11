Jandarma: Kanuni görev yapıldı

Açıklamada, yapılması gereken işlemlerin, ilgili mevzuat gereği valilik ve başsavcılık emriyle Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nca yerine getirildiği belirtildi.

Sorumluluk alanı

Açıklamada, kanunun “Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğundaki alanlarda bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere, Jandarma Genel Komutanlığı’nın yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır” hükmü bulunduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

‘Bu bir zorunluluk’

“Söz konusu patlama neticesinde, fabrika civarına dağılan patlayıcıların imhasının yapıldığı taş ocağının jandarma bölgesinde bulunması nedeniyle, patlayıcıların imhasına yönelik tüm işlemlerin jandarma tarafından ifa edilmesi kanuni zorunluluktur. Bu kapsamda uzman personel görevlendirilmiş, kontrolsüz 15 tondan fazla patlayıcının aynı bölgede imhası gerçekleştirilmiş, olay günü 1,5 ton patlayıcı imha edilmiştir.” l ANKARA Milliyet