Jandarma komutanÄ±ndan ÅŸehit ailelerine bayram ziyareti

Albay Zafer Tombul ve eÅŸi, TÃ¼rkiye Harp MalulÃ¼, Åžehit, Dul ve Yetimleri DerneÄŸi Osmaniye Åžube BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ Ã–ksÃ¼z ile birlikte ilk olarak, 2006 yÄ±lÄ±nda BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ Ä°lÃ§esi YazkonaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda terÃ¶ristlerce dÃ¶ÅŸenen mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu ÅŸehit olan Jandarma Ã–zel Harekat Tabur KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± Adil KaragÃ¶z'Ã¼n eÅŸi Yasemin KaragÃ¶z'Ã¼, Raufbey Mahallesindeki evinde ziyaret etti. KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen ziyaretin ardÄ±ndan, Alibeyli Mahallesinde oturan Gazi Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ BÃ¼lent Ã–z ve ailesi ziyaret edildi.



Dernek BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ Ã–ksÃ¼z, ÅŸehit ailelerinin her zaman yanlarÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve onlara sonsuz saygÄ± ve minnet duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åžehit eÅŸi Yasemin KaragÃ¶z ve Gazi BÃ¼lent Ã–z ise ziyaretlerinden dolayÄ± Albay Zafer Tombul ve eÅŸi AytÃ¼l Tombul ile Dernek BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ Ã–ksÃ¼z'e teÅŸekkÃ¼r etti.Â