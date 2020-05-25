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25.05.2020 - 19:46 | | DHA

Jandarma komutanÄ±ndan ÅŸehit ailelerine bayram ziyareti

Osmaniye Ä°l Jandarma KomutanÄ± Jandarma Albay Zafer Tombul, beraberinde eÅŸi AytÃ¼l Tombul ile birlikte Ramazan BayramÄ±nda ÅŸehit ailelerini ziyaret etti.Â

Jandarma komutanÄ±ndan ÅŸehit ailelerine bayram ziyareti

Albay Zafer Tombul ve eÅŸi, TÃ¼rkiye Harp MalulÃ¼, Åžehit, Dul ve Yetimleri DerneÄŸi Osmaniye Åžube BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ Ã–ksÃ¼z ile birlikte ilk olarak, 2006 yÄ±lÄ±nda BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ Ä°lÃ§esi YazkonaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda terÃ¶ristlerce dÃ¶ÅŸenen mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu ÅŸehit olan Jandarma Ã–zel Harekat Tabur KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± Adil KaragÃ¶z'Ã¼n eÅŸi Yasemin KaragÃ¶z'Ã¼, Raufbey Mahallesindeki evinde ziyaret etti. KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen ziyaretin ardÄ±ndan, Alibeyli Mahallesinde oturan Gazi Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ BÃ¼lent Ã–z ve ailesi ziyaret edildi.

Dernek BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ Ã–ksÃ¼z, ÅŸehit ailelerinin her zaman yanlarÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve onlara sonsuz saygÄ± ve minnet duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åžehit eÅŸi Yasemin KaragÃ¶z ve Gazi BÃ¼lent Ã–z ise ziyaretlerinden dolayÄ± Albay Zafer Tombul ve eÅŸi AytÃ¼l Tombul ile Dernek BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ Ã–ksÃ¼z'e teÅŸekkÃ¼r etti.Â 

    Tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara'da kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin direskiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, uygulama noktasÄ±nda kontrol edilen otomobile çarpÄ±p, 5'i polis, 1'i bekçi toplam 7 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Abdülkerim G., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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