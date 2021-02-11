Jandarma uzman erbaş alımları ile ilgili başvuru süreci sona erdi şimdi yeni bir evreye geçiliyor. Yazılı sınavlar için adaylar başvuru sonuçlarına kilitlenmiş vaziyette... Peki, Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanıyor?

JGS UZMAN ERBAŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı başvuru sonuçları için net bir tarih belirlemezken kılavuzda şu bilgilere yer verildi:

Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, başvurusu kabul edilerek kontenjana girmeye ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.