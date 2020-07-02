Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor

Çetenin gizli zulalarından servet çıktıİstanbul ve Ankara Emniyetince EGM Narkotik Daire Başkanlığı'nın kesilmesinde uyuşturucudan elde ettiği gelirlerle servet yapan uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik olarak düzenlenen “Bataklık” operasyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Başını Nejat Daş ve Çetin Gören isimli 2 uyuşturucu kaçakçılarının çektiği çetenin mensuplarının İstanbul da basılan adreslerinde bir masadan çıkan ve üzerinde "Çetin Vakfı" yazan asansör para kasası ile zula haline getirilen altı para dolu duşa kabin dikkat çekti.