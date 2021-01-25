MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı
ABONE OL
25.01.2021 - 01:38 | | DHA

Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekipleri, bugün 75 yaşına giren Emine Ekici'yi pasta ile ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün daha önce verdiği talimat çerçevesinde jandarma ekipleri, belirli aralıklarla sorumluluk bölgelerindeki yaşlıları evlerinde ziyaret edip onlarla hem sohbet ediyor hem de varsa sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinliyor. İl genelinde yapılan ziyaretlerin bu hafta sonu da yapıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret edilecekler listesinde yer alan Emine Ekici'nin bugün doğum günü olduğunu fark etti.

Ekipler bunun üzerine önce bir pastaneden doğum günü pastası aldı, ardından da Karaelbistan Mahallesi'nde yaşayan Emine Ekici'nin kapısını çaldı. Elinde mumlar yanık vaziyette pasta olan askeri personeli görünce şaşıran Ekici, önce askerlere teşekkür etti. Ardından doğum günü pastası kesildi. Etici, sürpriz kutlama karşısında çok duygulandığını belirterek askeri personelin bu davranışının kendisini oldukça duygulandırdığını söyledi. 

Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı

    Londra'da kar yağışıİngiltere'nin başkenti Londra'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, halk soğuk havaya rağmen soluğu parklarda aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ali Gaffar Okkan kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü?

    Ali Gaffar Okkan kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü?

    Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

    Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

    Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

    Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

    Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi?

    Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet