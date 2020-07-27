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27.07.2020 - 10:26 | | DHA

Jandarmadan insan kaçakçılarına darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TIR ve kamyon kasalarında Avrupa ülkelerine insan kaçırmaya çalışan suç örgütüne yönelik 12 ili kapsayan bir operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 43’ü İstanbul’da olmak üzere, Tekirdağ’da, Balıkesir, Bursa, Edirne, Isparta, Manisa, Muğla, Malatya, Nevşehir, Rize ve Trabzon’dan 61 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. İnsan kaçakçılığı şüphelileri Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 43’ü tutuklandı, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadan insan kaçakçılarına darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri ihbarı değerlendirerek, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, örgüt yöneticisi M.B.’nin bütün bağlantıları ortaya çıkarıldı. M.B’nin yurt dışı bağlantılı ve örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapan bir şebekeyi yönettiğini tespit etti.

HEDEFLER TEK TEK BELİRLENDİ

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele ekipleri belirledikleri hedefleri gece gündüz takibe başladı. Şüphelilerin hareketlerini ve sevk güzergâhlarını kontrol altına alan ekipler, düzenlenen 17 ayrı operasyonla insan kaçakçılığında kullanılan 23 araç, ruhsatsız silah ile örgüt üyelerinin kullandığı çok sayıda telefona el konuldu. Yapılan operasyonlarla yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapmış çok sayıda göçmenin sınır dışı edilmesi sağlandı. Şebekenin yurtdışından bağlantılı oldukları şahısların yakalanması için de uluslararası kapsamda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Jandarmadan insan kaçakçılarına darbe

 

"İşe alacağım" diyerek kadınlarını dolandıran sahte avukat yakalandıSahte avukat, iş başvurusu yapan kadınların 30 bin lirasını dolandırdı. İş başvurusu yapmak isteyen bir kadının şüphelenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, "işe alacağım" diyerek kadınları kandıran şahsı ikametinde kıskıvrak yakaladı. Suç dosyası oldukça kabarık olan sahte avukat, adliyeye sevk edildi.
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