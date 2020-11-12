MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Jandarmadan 'tekne' operasyonu! Karı-koca gözaltına alındı
ABONE OL
12.11.2020 - 15:26 | | DHA

Jandarmadan 'tekne' operasyonu! Karı-koca gözaltına alındı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Y.S. (75) ile kadın arkadaşı G.Ö.’nün (42) yaşadığı evin deposunda kayıt dışı tekneler ile pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Jandarmadan 'tekne' operasyonu! Karı-koca gözaltına alındı

Gemlik ilçesinde yaşayan Y.S. ile G.Ö.’nün evlerinin depolarında tarihi eser niteliğinde tabanca ve kayıt dışı yat ve tekne motorlarının bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile depoya baskın yaptı.

Depoda 1 fiber tekne, kayıt dışı 12 ve 10 metre uzunluğunda 2 tekne (katamaran), el tipi 3 cayraskal, 2 pervaneli tekne motoru kuyruğu, seri numarasız 13 manuel vinç, 1 pompalı tüfek ve 32 fişek, 1 tabanca ve 35 mermi ele geçirildi.

Tekne ve yatlarda usulsüz değişiklik yaparak, haksız menfaat elde ettikleri öne sürülen şüpheliler gözaltına alınarak, Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.

 

Antalay'da polisten 'sigara ve maske' uyarısıAntalya'da polis, insan yoğunluğunun fazla olduğu caddelerde sigara yasağı ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto'da çekiliş sonuçları belli oluyor - 12 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş sonuçları belli oluyor - 12 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

KYK burs sonuçları tarihi belli mi? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları tarihi belli mi? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet