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04.02.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Jandarmanın bilirkişi raporu dava dosyasında

İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin görülen dava dosyasına, İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı heyeti tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu girdi.

Jandarmanın bilirkişi raporu dava dosyasında

‘İstem dışı’

Sanık olduğu iddia edilen, kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı ZET tüfeği kullanan polisin, Berkin Elvan’ın vurulma anı olarak kabul edilen zamanda yapmış olduğu gazla müdahaleyi inceleyen rapor heyeti; gaz atışını bölgesel olarak gösterici grubun bulunduğu alana doğru yaptığını, gaz tüfeğinin ateşlenmesi ile maktulün hızlıca gaziler sokağı istikametine doğru hareketlendiği anda yaralanmasının eş zamanlı olarak aniden gelişerek gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirdi.

Raporda, gaz tüfeği ile gaz fişeklerinin kullanımında bölgesel olarak atış yapılması, noktasal olarak bir hedefi vurmaya yönelik kullanımının olmaması, gaz fişeğinin namlu çıkış ilk hızının ortalama 75m/sn olması sebepleri ile meydana gelen olayın istem dışı ve anlık olarak gerçekleştiği kuvvetle muhtemel olarak kabul edildiği vurgulandı. Raporda kolluk görevlisinin olayın meydana gelmesinde hangi irade ile hareket ettiğinin dosya kapsamında bir beyan veya belge olmadığı, ortaya çıkan sonuç itibariyle asli kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, Berkin Elvan’ın barışçıl gösteri yapmayan grubun bulunduğu alanda yaralandığı, yaralandıktan sonra hastanede üzerinde 11 adet torpilin daha fazla ses, gürültü ve basınç oluşturmak maksadı ile gruplar halinde birbirlerine bantlı vaziyette çıkması sebebi ile gösterici grupla hareket ettiği kuvvetle muhtemel olduğu kaydedildi. Elvan’ın yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediğinden dolayı tali kusurlu olduğu belirtildi.

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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