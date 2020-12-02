Jandarmanın bulduğu kanatları kırık kızıl şahine tedavi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde yaralı bir kızıl şahin buldu. Kuşun kanatlarının kırık olduğu belirlendi. Çanakkale bölgesinde nadir görülen bir kuş türü olan kızıl şahin, tedavisi için Doğa ve Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi.