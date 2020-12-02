MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Jandarmanın bulduğu kanatları kırık kızıl şahine tedavi
ABONE OL
02.12.2020 - 11:26 | | DHA

Jandarmanın bulduğu kanatları kırık kızıl şahine tedavi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde kanatları kırık kızıl şahin buldu. Şahin, tedavisi için milli park görevlilerine teslim edildi.

Jandarmanın bulduğu kanatları kırık kızıl şahine tedavi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde yaralı bir kızıl şahin buldu. Kuşun kanatlarının kırık olduğu belirlendi. Çanakkale bölgesinde nadir görülen bir kuş türü olan kızıl şahin, tedavisi için Doğa ve Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi.

 

Otomobilde dehşet anları! Kadının yüzüne tekme attıAntalya’da kimliği belirsiz bir erkeğin araçta tartıştığı kadına tekme atıp darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da operasyon! 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da operasyon! 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu

59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet