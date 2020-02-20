Jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde şüphe üzerine takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ‘Sig Sauer’ marka ruhsatsız ve seri numarasız 5 tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Araçta bulunan İ.S. ve E.I. gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda hayvanlara ait cinsel içerikli gıda takviyesi ile havalı tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.